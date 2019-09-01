1 сент. 2019 г., 16:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83460967
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Прыжки с парашютом в свободной зоне Маку

Любители спорта скайдайвинг занимаются прыжком с парашютом в иранской свободной зоне Маку.

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