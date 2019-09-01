Национальный день спасения азиатского гепарда в Иране

31 августа в Иране отмечен Национальным днем спасения азиатского гепарда. В 2007 году по инициативе Иранского общества гепардов 31 августа стало Национальным днем гепарда. Гепард является представителем одного из наиболее ценных видов животных, живущих в Иране; кроме того, данный вид находится под угрозой исчезновения. Зоозащитники всего мира отмечают 31 августа, День спасения иранских гепардов, как Всемирный День охраны данного животного.
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