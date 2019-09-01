1 сент. 2019 г., 10:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83460207
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Международный турнир по теннису среди юниоров до 18 лет

Международный чемпионат по теннису среди юниоров до 18 лет с участием Ирана, Турции, Австрии, Мали, Малайзии, Индии, Казахстана и России закончился вчера в Тегеране.

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