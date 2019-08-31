Соревнования по легкой атлетике среди женщин в рамках всеиранской олимпиады "Лучшие таланты" проходят в иранском городе Горган на северо-западе Ирана.
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Всеиранская олимпиада "Лучшие таланты" по легкой атлетике среди женщин
Соревнования по легкой атлетике среди женщин в рамках всеиранской олимпиады "Лучшие таланты"…
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