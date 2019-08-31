1 сент. 2019 г., 00:38
Journalist ID: 2177
News Code: 83459917
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Всеиранская олимпиада "Лучшие таланты" по легкой атлетике среди женщин

Соревнования по легкой атлетике среди женщин в рамках всеиранской олимпиады "Лучшие таланты" проходят в иранском городе Горган на северо-западе Ирана.

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