31 авг. 2019 г., 18:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83459670
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Дом бригадира Амини Седехи

Исторический дом бригадира Амини Седехи расположен в городе Хомейнишахр, провинция Исфахан. Здание было построено при правлении династии Каджаров. В 2000 году дом был включен в список национального культурного наследия Ирана.

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