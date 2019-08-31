Мехризский музей антропологии расположен в саду Пахлавнапур в городе Мехриз, провинция Йазд. Собрание музея насчитывает 400 экспонатов и отражает многообразие культур народов центрального Ирана. Коллекция музея антропологии включает образцы одежды, оружия, посуды и орудий труда.