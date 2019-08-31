31 авг. 2019 г., 17:55
Journalist ID: 2177
News Code: 83459651
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Мехризский музей антропологии

Мехризский музей антропологии расположен в саду Пахлавнапур в городе Мехриз, провинция Йазд. Собрание музея насчитывает 400 экспонатов и отражает многообразие культур народов центрального Ирана. Коллекция музея антропологии включает образцы одежды, оружия, посуды и орудий труда.

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