31 авг. 2019 г., 17:35
Journalist ID: 2177
News Code: 83459636
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Олимпиада сельских спортсменов провинции Северный-Хорасан

В четверг, 29 августа в городе Боджнурд прошла олимпиада сельских спортсменов провинции Северный-Хорасан кубок "Сборщицы колосьев".

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