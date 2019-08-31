31 авг. 2019 г., 17:21
Journalist ID: 2177
News Code: 83459621
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Международные соревнования по боевым искусствам "Кубок Вахдат" в Исфахане

Международные игры по боевым искусствам "Кубок вахдат" (единство) прошли в пятницу, 30 августа в иранском Исфахане с участием команд из 5 стран: Грузии, Армении, Азербайджана, Афганистана и Иран.

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