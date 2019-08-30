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30 августа 2019 - 14:30

Национальный оркестр Ирана выступил с концертом в Тегеране

Национальный оркестр Ирана в четверг выступил с концертом "Ночь вспоминаний для иранских детей" в Тегеране.

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