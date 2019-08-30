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30 августа 2019 - 14:25

Олимпиада "Лучшие таланты" по плаванию

2-я олимпиада "Лучшие таланты" по плаванию в четверг началась в Керманшахе.

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