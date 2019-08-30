2-я олимпиада "Лучшие таланты" по плаванию в четверг началась в Керманшахе.
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Национальный оркестр Ирана выступил с концертом в Тегеране
Национальный оркестр Ирана в четверг выступил с концертом "Ночь вспоминаний для иранских детей"…
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Олимпиада "Лучшие таланты" по плаванию
2-я олимпиада "Лучшие таланты" по плаванию в четверг началась в Керманшахе.
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Иранская бадминтонистка завоевала 2 золота на чемпионате Западной Азии
Шираз, 30 августа, ИРНА – Иранская спортсменка Марьям Сольтани выиграла 2 золота на соревнованиях по…
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Премьер-министр Японии стремится встретиться с Рухани
Тегеран, 30 августа, ИРНА – Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу заявил, что он стремится…
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Международный форум по туризму прикаспийских стран прошел в Актау
Тегеран, 30 августа, ИРНА – Первое заседание по рассмотрению совместных путей для развития…
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Иран и Россия обсудили пути расширения экономического сотрудничества
Тегеран, 30 августа, ИРНА - Иранская делегация во главе с министром дорог и городского строительства…
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Иран и Армения обсудили перспективы сотрудничества в сфере ИТ
Москва, 29 августа. ИРНА — Посол Ирана в Ереване Казем Саджади провел встречу с министром высокотехн…
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Спецпосланник генсека ООН по Сирии посетит Иран
Тегеран, 29 августа. ИРНА — Я в ближайшее время буду с визитом в Тегеран, сообщил в четверг…
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Иранский посол: Иран — самая безопасная страна мира для туристов
Пекин, 29 августа. ИРНА — Иран является самой безопасной страной не только для китайских, но…
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Зариф провел встречу с малазайским премьер-министром
Тегеран, 29 августа. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в четверг…
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