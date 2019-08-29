Бахтиары или бахтияры — группа племён Юго-Западного Ирана, живущих главным образом в провинциях Чехармехаль и Бахтиария, Исфахан, восточных частях Луристана и Хузестана.
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Спецпосланник генсека ООН по Сирии посетит Иран
Тегеран, 29 августа. ИРНА — Я в ближайшее время буду с визитом в Тегеран, сообщил в четверг…
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Иранский посол: Иран — самая безопасная страна мира для туристов
Пекин, 29 августа. ИРНА — Иран является самой безопасной страной не только для китайских, но…
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Зариф провел встречу с малазайским премьер-министром
Тегеран, 29 августа. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в четверг…
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Зона свободной торговли между ЕАЭС и Ираном заработает с 27 октября
Москва, 29 августа. ИРНА — Зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и…
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Более 1.7 тонн наркотиков было изъято в иранском Захедане
Захедан, 29 августа, ИРНА - 1789 кг опиума было обнаружено на ферме в Никшахре, к югу от провинции…
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Свадебная церемония иранского народа Бахтияры
Бахтиары или бахтияры — группа племён Юго-Западного Ирана, живущих главным образом в провинциях…
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Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Выставка МАКС проводится в городе авиационной науки и техники - Жуковском, на аэродроме центральной…
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Иран: американский Фонд защиты демократии поощряет экономический терроризм
Тегеран, 29 августа, ИРНА - Для Ирана американский Фонд защиты демократии вовсе не является…
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Иран и Малайзия обязались работать по СВПД в целях поддержания общих интересов
Тегеран, 29 августа, ИРНА - На встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом…
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