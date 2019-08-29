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29 августа 2019 - 12:47

Свадебная церемония иранского народа Бахтияры

Бахтиары или бахтияры — группа племён Юго-Западного Ирана, живущих главным образом в провинциях Чехармехаль и Бахтиария, Исфахан, восточных частях Луристана и Хузестана.

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