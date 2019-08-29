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29 августа 2019 - 12:43

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019

Выставка МАКС проводится в городе авиационной науки и техники - Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны - Летно-исследовательского института им. М.М.Громова. В этом году у Ирана также есть павильон, где представляются самые новые технологии и достижения страны в авиационной области.

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