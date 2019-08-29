Выставка МАКС проводится в городе авиационной науки и техники - Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны - Летно-исследовательского института им. М.М.Громова. В этом году у Ирана также есть павильон, где представляются самые новые технологии и достижения страны в авиационной области.
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Более 1.7 тонн наркотиков было изъято в иранском Захедане
Захедан, 29 августа, ИРНА - 1789 кг опиума было обнаружено на ферме в Никшахре, к югу от провинции…
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Церемония свадьбы иранского народа Бахтияры
Бахтиары или бахтияры — группа племён Юго-Западного Ирана, живущих главным образом в провинциях…
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Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Выставка МАКС проводится в городе авиационной науки и техники - Жуковском, на аэродроме центральной…
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Иран: американский Фонд защиты демократии поощряет экономический терроризм
Тегеран, 29 августа, ИРНА - Для Ирана американский Фонд защиты демократии вовсе не является…
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Иран и Малайзия обязались работать по СВПД в целях поддержания общих интересов
Тегеран, 29 августа, ИРНА - На встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом…
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Зариф: США нужен "обратный билет" в СВПД, чтобы продолжать переговоры
Тегеран, 29 августа, ИРНА – Если они хотят договориться, Соединённым Штатам следует уважать…
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Выставка ремесел еврейской общины иранского Шираза
4-я ярмарка ремесел еврейской общины В Ширазе была открыта в среду.
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Россия стремится воспользоваться транзитными возможностями в свободной зоне Энзели
Решт, 29 августа, ИРНА - Надлежащая инфраструктура и правоспособность свободной зоны Энзели…
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Китай разрешил импорт креветок из Ирана
Пекин, 29 августа, ИРНА - Китайская таможня разрешила прямую поставку иранских креветок в страну.
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