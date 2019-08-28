journalistحسن فاخری
28 августа 2019 - 15:33

Красивая природа района Арасбаран на берегу Аракса

Арасбаран — крупный горный район в Иране, простирающийся от горного массива Куша-Даг, расположенного к югу от города Ахар, до реки Аракс в провинции Восточный Азербайджан.

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