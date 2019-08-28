Арасбаран — крупный горный район в Иране, простирающийся от горного массива Куша-Даг, расположенного к югу от города Ахар, до реки Аракс в провинции Восточный Азербайджан.
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Лавров и Зариф встретятся в Москве и обсудят ситуацию в Персидском заливе
Москва, 28 августа. ИРНА — Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф проведут…
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Лавров оценил идею Франции о смягчении санкций против Ирана
Москва, 28 августа. ИРНА — Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря об идее Франции смягчить санкции…
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Иран и Армения договорились оказывать помощь друг другу при ЧС
Москва, 28 августа. ИРНА — На встрече в Ереване иранского посла Казема Саджанди и министра…
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Красивая природа района Арасбаран на берегу Аракса
Арасбаран — крупный горный район в Иране, простирающийся от горного массива Куша-Даг, расположенного…
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Обучение конному спорту в Исфахане
Летом некоторые школьники учатся кататься на лошадях в Исфахане.
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Иранский фильм стал лучшим на международном кинофестивале Евразия
Тегеран, 28 августа, ИРНА – Короткометражный фильм "Медленная смерть" режиссера Амина Сахраи…
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Международная федерация баскетбола оценила выступление иранского спортсмена
Тегеран, 28 августа, ИРНА – Указав на азиатских звезд на Чемпионате мира, международная федерация…
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Саратов выразил интерес к проведению туристических походов в Иране
Решт, 28 августа, ИРНА – Председатель совместной палаты Ирана и России Хади Тизхуш выразил…
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Четырехзвездочный отель из капари в иранском Кермане
Эта гостиница построена из капари, в которой символически передается чувство пребивания в традиционн…
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