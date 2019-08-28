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28 августа 2019 - 14:41

Четырехзвездочный отель из финика капари в иранском Кермане

Эта гостиница построена из финика капари, чем символически передается чувство пребывания в традиционном местном доме. Капари - соленые нежные листья, почки и стручки финика пальчатого.

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