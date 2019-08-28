journalistPhotographer: 2388
28 августа 2019 - 14:41

Четырехзвездочный отель из капари в иранском Кермане

Эта гостиница построена из капари, в которой символически передается чувство пребивания в традиционном местном доме. Капари - соленые нежные листья, почки и стручки финика пальчатого.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 11 =