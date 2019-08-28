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28 августа 2019 - 14:40

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills прошел в Казани

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills прошел с участием иранской команды в Казани, столице Республики Татарстан в РФ. Иран на этих соревнованиях занял 15-е место.

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