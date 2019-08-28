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28 августа 2019 - 14:37

Закрытие Национального молодежного музыкального фестиваля в Тегеране

Церемония закрытия 13-го Национального молодежного музыкального фестиваля прошла во вторник в Тегеране.

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