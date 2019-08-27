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27 августа 2019 - 16:05

Уличный театр в деревне Енгидже

Спектакль "Зейнаб Паша" в рамках 14-го фестиваля уличного театра прошел в деревне Енгидже на провинции Курдистан.

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