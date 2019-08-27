journalistPhotographer: 2388
27 августа 2019 - 14:29

20-й турнир велоспорта в иранском Кандоване

20-й турнир велоспорта в Кандоване завершился. В турнире приняли участие 101 спортсмена из разных провинций страны.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 2 =