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27 августа 2019 - 14:27

Исполнение уличных спектаклей за день до окончания фестиваля

14-йфестиваль уличных спектаклей проходит в иранской провинции Курдистан, где разные группы исполняют свои спектакли.

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