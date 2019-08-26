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26 августа 2019 - 19:52

Чемпионат мира по горным лыжам на траве в Иране

Соревнования завершились в понедельник в иранском Дизине. В них приняли участие спортсмены из Австрии, Италии, Чехии и Словакии и Ирана. Дизин – это горнолыжный курорт, построенный в 1969 году и расположенный на севере от Тегерана в горах Альборз

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