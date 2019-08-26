Соревнования завершились в понедельник в иранском Дизине. В них приняли участие спортсмены из Австрии, Италии, Чехии и Словакии и Ирана. Дизин – это горнолыжный курорт, построенный в 1969 году и расположенный на севере от Тегерана в горах Альборз
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Женская сборная Ирана по баскетболу завоевала первую в истории медаль
Тегеран, 26 августа. ИРНА — Национальная женская сборная Ирана по баскетболу завоевала первую…
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Чемпионат мира по горным лыжам на траве в Иране
Соревнования завершились в понедельник в иранском Дизине. В них приняли участие спортсмены…
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Персеполь – древняя столица Ирана
Древний город Персеполь был основан Дарием I Великим около 520 года до н.э. Руины Персеполя…
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Москва приветствует продолжение межпарламентского диалога с Тегераном
Тегеран, 26 августа. ИРНА — Россия приветствует продолжение диалога между парламентами двух…
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МИД КНР: Пекин готов к расширению связей с Тегераном
Пекин, 26 августа. ИРНА — Пекин готов к дальнейшему развитию отношений с Тегераном по всем…
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Зариф провел встречу с китайским коллегой
Пекин, 26 августа. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с министром иностранных…
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Концерт "МИКТА" в Тегеране
Композиторы из стран группы МИКТА в воскресенье выступили с концертом в Тегеране. МИКТА — группа…
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Пекин привержен сотрудничеству с Тегераном в беспроигрышной ситуации: посол Китая в Иране
Тегеран, 26 августа, ИРНА – Посол КНР в Тегеране Чанг Хуа в понедельник приветствовал позицию…
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Визит Зарифа в Пекин свидетельствует о значимости Китая для Ирана
Пекин, 26 августа, ИРНА – Посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварз-Заде назвал третий визит главы…
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Церемония запуска сайта ИРНА на китайском языке в присутствии посла Китая
Сегодня 26 августа официально был запущен сайт ИРНА на китайском языке в присутствии ряда официальны…
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