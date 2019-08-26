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26 августа 2019 - 19:46

Персеполь – древняя столица Ирана

Древний город Персеполь был основан Дарием I Великим около 520 года до н.э. Руины Персеполя расположены в 60 км к северо-востоку от города Шираз.

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