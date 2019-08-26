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26 августа 2019 - 14:51

Церемония запуска сайта ИРНА на китайском языке в присутствии посла Китая

Сегодня 26 августа официально был запущен сайт ИРНА на китайском языке в присутствии ряда официальных лиц двух стран.

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