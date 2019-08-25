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25 августа 2019 - 19:21

Выставка ковров ручной работы в Иране

В воскресенье в Тегеране открылась 28-я выставка ковров ручной работы с участием министра промышленности, рудников и торговли Ирана Резы Рахмани.

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