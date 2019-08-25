В воскресенье в Тегеране открылась 28-я выставка ковров ручной работы с участием министра промышленности, рудников и торговли Ирана Резы Рахмани.
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Российский посол Иран и Россия свяжут банковские сети
Тегеран, 25 августа. ИРНА — Банковские сети Ирана и России будут соединены в ближайшее время,…
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Выставка ковров ручной работы в Иране
В воскресенье в Тегеране открылась 28-я выставка ковров ручной работы с участием министра промышленн…
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Зариф: Иран и Китай играют важную роль в сохранении международного мира и безопасности
Пекин, 25 августа. ИРНА — особую роль, которую могут играть Иран и Китай имеет решающее значение…
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В Биаррице начались переговоры Зарифа и Ле Дриана
Тегеран, 25 августа. ИРНА — Западные СМИ сообщили о начале переговоров главы МИД Ирана Мохаммада…
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Зариф прибыл во Францию на саммит Группы семи
Тегеран, 25 августа. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье по приглашению своего…
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Тегеран готов предпринять любые меры для защиты интересов своего народа
Тегеран, 25 августа. ИРНА — Иран готов предпринять любую законную меру для защиты интересов…
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Женщина-арбитр из Ирана получила диплом АФК об окончании судейских курсов
Хамедан, 25 августа. ИРНА — Иранская женщина-арбитр Масуме Шакури получила диплом об окончании…
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Первый день фестиваля уличного театра в иранском Мариване
Первый день 14-го фестиваля уличного театра прошел в иранском Мариване.
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Смешанная команда Ирана заняла второе место на Чемпионате мира по тхэквондо
Тегеран, 25 августа, ИРНА – Иранской смешанной команде "Университет Азад" удалось занять второе…
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Глава организации аэрокосмической промышленности Ирана прибыл в Москву
Москва, 25 августа, ИРНА – Заместитель министра обороны и глава организации аэрокосмической…
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