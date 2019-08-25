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25 августа 2019 - 14:10

Лагун Сустан

Сустан является одной из деревень Лахиджана в иранской провинции Гилян, и его известность обусловлена водно-болотным угодьем, расположенным рядом с этой деревней.

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