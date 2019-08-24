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24 августа 2019 - 18:20

Фестиваль иранской лошади в Мешхеде

Фестиваль иранской лошади прошел с участием более 140 лошадей в городе Мешхед на северо-востоке страны.

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