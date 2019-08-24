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24 августа 2019 - 17:57

Фестиваль культуры и экономики сельских жителей в Галикеш

Летний фестиваль культуры и экономики сельских жителей прошел в поселке "Лиро" в районе Галикеш, провинция Горган на северо-западе Ирана.

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