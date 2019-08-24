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24 августа 2019 - 17:46

Второй этап иранского кубка по внедорожному спорту

В пятницу в иранском городе Гаемшахр прошел второй этап кубка по внедорожному спорту.

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