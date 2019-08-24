journalistPhotographer: 2177
24 августа 2019 - 17:36

фестиваль исполнителей дафа в иранском Махабаде

Даф — персидский ударный музыкальный инструмент, разновидность бубна, используемый в популярной и классической музыке в Азербайджане, Армении, Ираке, Иране, Таджикистан, Сирии, Турции, Узбекистане и странах Ближнего Востока.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 10 =