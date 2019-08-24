Международные соревнования по каратэ Сетокан среди мужчин и женщин прошли с участием 870 спортсменов из Ирана, Нигерии, Ирака, Таиланда, Омана и Азербайджана в иранском городе Керманшах.
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Фестиваль иранской лошади в Мешхеде
Фестиваль иранской лошади прошел с участием более 140 лошадей в городе Мешхед на северо-востоке…
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Фестиваль культуры и экономики сельских жителей в Галикеш
Летний фестиваль культуры и экономики сельских жителей прошел в поселке "Лиро" в районе Галикеш,…
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Второй этап иранского кубка по внедорожному спорту
В пятницу в иранском городе Гаемшахр прошел второй этап кубка по внедорожному спорту.
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фестиваль исполнителей дафа в иранском Махабаде
Даф — персидский ударный музыкальный инструмент, разновидность бубна, используемый в популярной…
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МИД Ирана: Действия США приведут к новой гонке вооружений
Тегеран, 24 августа. ИРНА — Действия США приведут к новой гонке вооружений, что, помимо дальнейшей…
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Международный турнир по Каратэ в Иране
Международные соревнования по каратэ Сетокан среди мужчин и женщин прошли с участием 870 спортсменов…
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Рухани поздравил Зеленского с Днем независимости страны
Тегеран, 24 августа. ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани поздравил украинского президента Владимира…
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В Иране сообщили об отказе иностранных фармацевтических компаний от сотрудничества с Ираном
Тегеран, 24 августа, ИРНА – Глава Организации по пищевым продуктам и медикаментам Ирана Мохаммадреза…
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Иранская команда по пумсе завоевала 4 медали на ЧМ-2019 в Китае
Тегеран, 24 августа, ИРНА – Иранская сборная по пумсе завоевала 4 медали (2 золотые, 1 серебро…
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Иран стал победителем Чемпионата мира по тхэквондо
Тегеран, 24 августа, ИРНА – Иранская команда "Университет Азад", обыграв всех своих соперников…
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