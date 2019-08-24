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24 августа 2019 - 16:15

Международный турнир по Каратэ в Иране

Международные соревнования по каратэ Сетокан среди мужчин и женщин прошли с участием 870 спортсменов из Ирана, Нигерии, Ирака, Таиланда, Омана и Азербайджана в иранском городе Керманшах.

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