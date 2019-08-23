journalistPhotographer: 2388
23 августа 2019 - 11:09

Отдых на берегу озера Урмии

Озеро Урмии - бессточное солёное озеро, расположенное между провинциями Восточный и Западный Азербайджан, на северо-западе Ирана. Озеро Урмия является крупнейшим соленым озером на Ближнем Востоке и шестым по величине соленым озером в мире.

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