Отдых на берегу озера Урмии

Озеро Урмии - бессточное солёное озеро, расположенное между провинциями Восточный и Западный Азербайджан, на северо-западе Ирана. Озеро Урмия является крупнейшим соленым озером на Ближнем Востоке и шестым по величине соленым озером в мире.