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23 августа 2019 - 11:08

Концерт симфонического оркестра под руководством Николаса Крауца

В четверг в Тегеране прошел концерт симфонического оркестра под руководством Николаса Крауца.

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