Концерт группы Растак в иранском Горгане на севере страны

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Зариф провел встречу с Эммануэлем Макроном
Тегеран, 23 августа, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился…
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Иранская гребчиха завоевала квоту на Паралимпийские игры 2020 года
Тегеран, 23 августа, ИРНА - Иранская гребчиха Шахла Бехрузи-Рад на чемпионате мира по параканоэ…
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Иранские ушуисты заняли третье место на молодежном чемпионате Азии-2019
Тегеран, 23 августа, ИРНА – Сборная Ирана по ушу заняла третье место на молодежном чемпионате…
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45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills открылся в Казани
Москва, 23 августа, ИРНА – 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills…
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Два иранских короткометражных фильма получили награды на кинофестивале UNCIPAR
Тегеран, 23 августа, ИРНА - На 41-м фестивале UNCIPAR в Аргентине награду за лучший короткометражны…
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Отдых на берегу озера Урмии
Озеро Урмии - бессточное солёное озеро, расположенное между провинциями Восточный и Западный…
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Концерт симфонического оркестра под руководством Николаса Крауца
В четверг в Тегеране прошел концерт симфонического оркестра под руководством Николаса Крауца.
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Матч открытия Премьер-лиги Ирана сезона 2019-2020
Вчера стартовала Премьер-лига Ирана сезона 2019/2020, где встретились команды Персеполис и…
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Первый турнир по кабельному вейкбордингу среди женщин и мужчин
Первый турнир по кабельному вейкбордингу чемпионата страны среди женщин и мужчин прошел в иранском…
23 августа 2019 - 11:06
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