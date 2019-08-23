Третий Национальный музыкальный фестиваль Tanbour "Звуки Танбура" в курдских районах Ирана прошел в Керманшахе. Танбур— струнно-щипковый музыкальный инструмент типа лютни, с декой (корпусом) грушевидной формы и длинным грифом, распространённый в арабских странах, Иране, Средней Азии, у уйгуров (тамбир). Общая длина танбура составляет 1100—1300 мм. Звук извлекается плектром.