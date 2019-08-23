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23 августа 2019 - 11:04

Матч открытия Премьер-лиги Ирана сезона 2019-2020

Вчера стартовала Премьер-лига Ирана сезона 2019/2020, где встретились команды Персеполис и Парс-э Джонуби. Матч завершился со сетом 1:0 в пользу Персеполиса.

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