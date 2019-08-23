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23 августа 2019 - 11:01

Первый турнир по кабельному вейкбордингу среди женщин и мужчин

Первый турнир по кабельному вейкбордингу чемпионата страны среди женщин и мужчин прошел в иранском Ношаре.

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