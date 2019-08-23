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23 августа 2019 - 10:57

Катание на роликовых коньках в Парке «Вода и огонь» в Тегеране

Лето и жара стали причинами для молодежи собраться в одном из известных парков столицы Ирана и показать свои фигуры на роликовых коньках.

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