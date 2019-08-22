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22 августа 2019 - 15:48

Старые мечети в иранском Ширазе

Фотографии показывают мечети Насир оль-Мольк, Вакиль, Атик и Мошир оль-Мольк в иранском городе Шираз.

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