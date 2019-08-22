Разноцветные дома в иранском Казвине

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Зариф провел встречу с норвежским коллегой
Осло, 22 августа. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с норвежским…
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Старые мечети в иранском Ширазе
Фотографии показывают мечети Насир оль-Мольк, Вакиль, Атик и Мошир оль-Мольк в иранском городе…
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Соревнования по хоккею среди женщин
Соревнования по хоккею среди женщин в четверг прошли в Керманшахе.
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Зариф: США не в силах лишить Персидский залив безопасности
Осло, 22 августа, ИРНА – Иран пытается обеспечивать безопасность в Персидском заливе, а США…
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В учениях "Центр-2019" примут участие 8 стран
Москва, 22 августа, ИРНА. Более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических…
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Рухани представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран, 22 августа, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в четверг представил зенитно-ракетный…
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Выход из СВПД – это экономический терроризм: Рухани
Тегеран, 22 августа, ИРНА – Выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) означает…
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Глава МИД Ирана прибыл в Норвегию
Осло, 22 августа. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду вечером прибыл в столицу…
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Саммит России, Ирана и Турции пройдет в Анкаре 16 сентября
Москва, 21 августа. ИРНА — Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана…
22 августа 2019 - 15:34
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