journalistPhotographer: 2390
21 августа 2019 - 15:28

Крепость Керим-хан

Крепость Керим-хан расположена в центра Шираза. Эта крепость была построена в период правления династии Зендов. После того, как Карим-хан Зенд сделал Шираз своей столицей и выбрал это место для проживания, она стало известной как крепость Карим-хан.

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