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21 августа 2019 - 12:19

Открытие Национальной выставки народных художественных промыслов в Боджнурде

9-я Национальная выставка ремесел и первый музыкальный фестиваль в Северном Хорасане, Иран, стартовали во вторник в Боджнурде.

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