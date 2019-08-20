Вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране. В переводе с персидского слово «зур» означает «сила», а слово «хана» — «дом», то есть «дом силы».
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Иранцы завоевали золото и две бронзовые медали на чемпионате Азии-2019
Тегеран, 20 августа, ИРНА – На второй день соревнований по ушу в Брунее иранские спортсмены…
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Глава МИД Ирана встретился с министром внешней торговли Швеции
Стокгольм, 20 августа, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня встретился…
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Интернет-портал Верховного лидера Ирана был представлен на иностранных языках
Тегеран, 20 августа, ИРНА – Вчера в понедельник Председатель Стратегического совета по международным…
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Зариф встретился со своей шведской коллегой
Стокгольм, 20 августа, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня во…
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Упражнения в спорте Зурхане
Вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране. В переводе с персидского…
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Иранские волейболистки победили Гонконг на чемпионате Азии-2019
Тегеран, 20 августа, ИРНА - Женская сборная Ирана по волейболу вышла в четверку соревнований…
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Международный Евразийский форум городского развития стартовал в Тебризе
Тебриз, 20 августа, ИРНА - 10-й Международный форум по градостроительству в Евразии начался…
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Открытие 32-го международного кинофестиваля для детей в иранском Исфахане
Церемония открытия 32-го международного детского и юношеского кинофестиваля прошла в понедельник…
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Живая музыка в парке «Вода и огонь» в Тегеране
В Тегеране в парке «Вода и огонь» музыканты исполнили свои новые песни в присутствии людей…
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Крупнейшая международная контрабанда наркотиков на юге Ирана была ликвидирована
Бендер-Аббас, 20 августа, ИРНА - Спецназ Ирана в успешной спецоперации ликвидировал крупнейшую…
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