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20 августа 2019 - 12:55

Упражнения в спорте Зурхане

Вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране. В переводе с персидского слово «зур» означает «сила», а слово «хана» — «дом», то есть «дом силы».

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