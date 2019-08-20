Упражнения Зурхане

Вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране. В переводе с персидского слово «зур» означает «сила», а слово «хана» — «дом», то есть «дом силы».
-
Зариф отправился в Париж
Тегеран, 22 августа. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в четверг отправился…
-
Зариф обсудит с Макроном предложения Франции по ядерной сделке
Тегеран, 22 августа. ИРНА — Я прибуду в Париж по указке президента Ирана Хасана Рухани, чтобы…
-
Посол КНР в России заявил, что иранскую ядерную сделку нельзя заменить
Москва, 22 августа. ИРНА — Пекин рассчитывает на то, что все участники Совместного всеобъемлющего…
-
Зариф провел встречу с норвежской коллегой
Осло, 22 августа. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с норвежской…
-
Старые мечети в иранском Ширазе
Фотографии показывают мечети Насир оль-Мольк, Вакиль, Атик и Мошир оль-Мольк в иранском городе…
-
-
Соревнования по хоккею среди женщин
Соревнования по хоккею среди женщин в четверг прошли в Керманшахе.
-
Зариф: США не в силах лишить Персидский залив безопасности
Осло, 22 августа, ИРНА – Иран пытается обеспечивать безопасность в Персидском заливе, а США…
-
В учениях "Центр-2019" примут участие 8 стран
Москва, 22 августа, ИРНА. Более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических…
-
Рухани представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран, 22 августа, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в четверг представил зенитно-ракетный…
Your Comment