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20 августа 2019 - 10:13

Открытие 32-го международного кинофестиваля для детей в иранском Исфахане

Церемония открытия 32-го международного детского и юношеского кинофестиваля прошла в понедельник в Исфахане.

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