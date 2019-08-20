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20 августа 2019 - 10:09

Живая музыка в парке «Вода и огонь» в Тегеране

В Тегеране в парке «Вода и огонь» музыканты исполнили свои новые песни в присутствии людей на воздухе.

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