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19 августа 2019 - 16:00

Тренировка мужской сборной Ирана по ушу

Тренировка мужской сборной Ирана по ушу в целях подготовки к международным соревнованиям в Китае прошла в иранском Семнане.

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