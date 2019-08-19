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19 августа 2019 - 13:54

Десятый уличный театральный фестиваль в иранском Лахиджане

В воскресенье стартовал 10-й театральный фестиваль в Лахиджане на севере Ирана.

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