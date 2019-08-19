journalistPhotographer: 2388
19 августа 2019 - 13:52

Иранские музыканты исполнили местные песни в мавзолее Шамс ад-Дина Тебризи

Второй музыкальный фестиваль "Шамс ад-Дин Тебризи" прошел с участием 6 групп из разных уголков страны в мавзолее Шамс ад-Дина Тебризи в Хое.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 1 =