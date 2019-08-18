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18 августа 2019 - 19:49

Праздник Вознесения Девы Марии в Иране

В воскресенье в церкви Святой Марии в Тегеране прошли праздники "Вознесения Девы Марии" и "Благословение Винограда" с присутствием архиепископа Себуха Саркисяна и ряда армян.

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