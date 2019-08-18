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18 августа 2019 - 19:37

Тегеранский зоопарк «Эрам»

Тегеранский зоопарк «Эрам» — зоологический парк на западе Тегерана. В коллекции зоопарка 111 видов животных, более 800 особей. Имеет статус главного зоопарка Ирана.

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